"آفاتار 2" في صالات السينما 16 ديسمبر المقبل

عدد من المفاجآت القوية شهدها ملتقى سينما كون المخصص لأصحاب دور السينما، والذي أقيم أخيراً في لاس فيغاس الامريكية، وكانت هذه المفاجآت كفيلة بأن تجذب انتباه النقاد والإعلام والجمهور على حد سواء.

الإعلان رسميا عن موعد صدور الجزء الثاني من فيلم "آفاتار" للمخرج جيمس كاميرون وبطولة سام ورذينجتن وزوي سالدانا، كان من أبرز المفاجآت، حيث سيأتي هذا الجزء الذي تم انتظاره طويلاً تحت عنوان عنوان " The Way of Water "، وتم الكشف عن موعد عرضه والذي سيكون في 16 ديسمبر المقبل، في وقت أعلنت فيه الشركة المنتجة إن التريللر الرسيمي للفيلم سيتم الكشف عنه بالتزامن مع الأسبوع الأول لعرض فيلم " Doctor Strange in the Multiverse of Madness "، وأشارت الشركة إلى أنه سيتم عرض نسخة محدثة من الجزء الأول في قاعات السينما العالمية في 23 سبتمبر المقبل، ليكون تمهيدا لعرض الجزء الثاني .

مصنع الشوكولا

أما المفاجأة الثانية فتمثلت في عرض شركة وارنر بروس لمشاهد من فيلم " Wonka " الذي سيعرض في أواخر 2023 وهو من بطولة تيموثي شالامي وإخراج الإنجليزي باول كينغ ، والفيلم مقتبس عن رواية الأطفال "تشارلي ومصنع الشوكولاتة" للكاتب البريطاني روالد دال، إذ يسلط الفيلم الضوء على بدايات ويلي ونكا ورحلة بحثه عن الذات في عالم الشوكولاته.

وجاءت آراء النقاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرحبه بالفيلم المرتقب رغم اللمحة البسيطة التي تم تقديمها عنه.

الجزء الثاني

كما أعلنت شركة وارنر برس عن عزمها انتاج جزء ثان لفيلم "باتمان" وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول هذا العام، إذ سيعود النجم روبرت باتينسون و النجمة زوي كرافيتز إلى لعب دور البطولة مجددا ، ولكن الشركة لم تكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بالقصة أو تاريخ الإصدار .

من جانبها، أعلنت شركة سوني عن عزمها إنتاج الأجزاء القادمة لفيلمي " Venom" و " Ghostbusters " دون إعطاء تفاصيل أكثر بالإضافة إلى عرض مقتطفات من فيلم الأنيميشن " Spider-Man: Across the Spider-Verse " الذي سيعرض خلال صيف العام المقبل .