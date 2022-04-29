منة شلبي تنجو من الإعدام

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في مشهد أثار تفاعل المشاهدين مع منة شلبي، في مسلسل «بطلوع الروح»، نجت «روح» من الموت في اللحظات الأخيرة، بعدما تدخل الأمير عمر، وأوقف حكم الإعدام، وقرر اتخاذها جارية له. وشهدت الحلقة الثالثة عشر، مواجهة قوية بين روح وأم جهاد، آمرة لواء الخنساء داخل السجن، أدت إلى جنون أم جهاد، وتعذيبها لروح، التي هاجمت داعش ووصفتهم بالفئران.

وقررت محكمة التنظيم الإرهابي، إعدام روح بالرصاص في الساحة العامة، بتهمة الهروب، والتعاون مع الكفار، وإعدام كل من ساعدها على الهرب، وفي مشهد مثير لأعصاب المشاهدين، تنهار روح، وهي تشاهد مقتل صديقتها، وتنطق الشهادة، استعداداً للموت، لكن يتوقف التنفيذ في اللحظات الأخيرة، بعدما يعلن القاضي أن الأمير عمر، قرر اتخاذها سبية له، ما يثير غضب أم جهاد، التي تتوعدهم بالانتقام. على الجانب الآخر، يختفي سيف ابن روح من المستشفى، بعدما أخذته امرأة غامضة، في حين يتعرض زوجها لكمين أثناء محاولته العودة لمدينة الرقة.

بطلوع الروح، مسلسل درامي رمضاني من 15 حلقة، مستوحى من أحداث حقيقة، يدور حول روح التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر، إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول روح الهرب، لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلماً بعيداً. المسلسل من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد السعدني، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وتأليف محمد هشام عبية.