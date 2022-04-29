وفاة الإعلامي المصري محسن نوح

المصدر: البيان

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توفي، صباح أمس، الإعلامي المصري محسن نوح صاحب أقدم برنامج رياضي في التلفزيون المصري، ورئيس البرامج الرياضية الأسبق في ماسبيرو.

ونعى الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الراحل، قائلاً: "البقاء لله في وفاة الإعلامي الكبير محسن نوح، ربنا يغفر له ويرحمه، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء".

يُذكر أن محسن نوح درس الثانوية الرياضية، واحترف في النادي الأهلي حتى عمر 21 عاماً، وقبله كان في نادي الشمس في عمر 16 سنة، ودرس في كلية التربية الرياضية، وحصل على دبلوم في علم النفس الرياضي.

وقدَّم نوح برنامج منوعات على قناة المستقبل اللبنانية لمدة ثلاثة أشهر، ومن أبرز البرامج التي قدمها هو "احسبها تكسبها"، وهو "توك شو" رياضي.