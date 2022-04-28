مي كساب تبكي على الهواء لهذا السبب

المصدر: البيان

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أصابت الفنانة المصرية مي كساب حالة حزن شديد على الهواء أثناء تقديم أغنيتها "يا مسافر".

وعجزت مي عن تمالك مشاعرها وكظم بكائها خلال حوارها مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "نجوم رمضان أقرب لك" على إذاعة "نجوم إف إم".

وأوضحت النجمة الشهيرة أن سبب بكائها تأثرها بغياب شقيقها محمد عنها ووجوده خارج مصر.

وقالت إن محمد هو الشخص الأقرب إليها، مشيرةً إلى أنها تفتقد وجوده بجانبها كثيراً.

وأضافت أنهما على تواصل دائم خلال سفره.

يُذكر أن مي كساب تشارك في رمضان 2022 من خلال مسلسل "أحلام سعيدة"،

والعمل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل، وبطولة يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وعماد رشاد، وعدد من الفنانين.