وفاة الفنانة المصرية فاطمة مظهر عن 79 عاماً

المصدر: البيان

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توفيت، مساء أمس، الفنانة المصرية فاطمة مظهر عن 79 عاماً.

وأكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر، أن "الخبر صحيح"، حسبما نقل عنها موقع "مصراوي" الإخباري.

وقالت نهال: "ليس لدي أي معلومات عن موعد الدفن أو العزاء".

يُذكر أن فاطمة مظهر ولدت في 2 يونيو 1943، وهي أخت غير شقيقة للفنان الكبير أحمد مظهر، واعتزلت الفن منذ سنوات طويلة.

وشاركت الفنانة الكبيرة في أعمال فنية مهمة، أبرزها: "شاطئ المرح، بائعة الحب، شياطين البحر، الأحضان الدافئة، من أجل ولدي، حديقة الزوجات".