عمرو مصطفى: أنا أهم مطرب في العالم العربي بعد 4 سنوات

المصدر: البيان

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أكد الفنان المصري عمرو مصطفى أنه سيكون أهم مطرب في العالم العربي بعد أربع سنوات من الآن.

وقال مصطفى، خلال لقائه أمس على شاشة قناة "القاهرة والناس": "ده وعد ووعدته بيني وبين نفسي، واللي نصحني مغنيش هو ماله، وهو بيعمل كده عشان أفضل أعمل لهم أغاني، مش هعمل لهم أغاني تاني".

وأضاف، أثناء حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، أنه سيقوم بعمل موسيقى مختلفة كان يؤجلها باستمرار بسبب التزامه بألحان مع مطربين، مشيراً إلى أن لم يقدم عملاً إلا وحقق نجاحاً كبيراً.

وتابع: "مفيش مطرب مصري وصل للعالمية ولا من المطربين العرب، وعشان نبقى صرحاء في محاولات للوصول للعالمية ولكن مفيش، وفي ألحان مصرية وصلت للعالمية وعندي ألحان كتير غنيتها بصوتي واترجمت، والناس بتركز أكثر مع المطرب من اللحن".