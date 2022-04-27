الفنان محمد عبده: ثروتي الحقيقية "11 ملياراً"

المصدر: البيان

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استضاف برنامج مراحل الذي يعرض على شاشة قناة (SBC‏) السعودية الفنان محمد ‏عبده، وأجرى معه حواراً صريحاً كشف فيه الفنان المعروف عن بعض تفاصيل ‏حياته الخاصة، مما أثار حالة من الجدل على بعض تصريحاته.‏

السؤال الذي شهد التفاعل الأكبر هو عندما أجاب الفنان السعودي الكبير عن حجم ثروته قائلاً ‏في بداية الإجابة: ثروتي تقدر بـ11 ملياراً. ليذكر بعدها أسماء أولاده البالغ عددهم ‏‏11، مشيراً إلى أنهم هم الثروة الحقيقية.‏

وأضاف محمد عبده أنه يمتلك العديد من الاستثمارات عربياً وعالمياً؛ حيث ذكر أنه ‏يمتلك العديد من العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وفي أوروبا ‏والفلبين.‏

وتحدث محمد عبده عن والدته وقال إنها لم تكن مقتنعة بالفن والغناء وطالبته بالعمل ‏في مجال ثانٍ بالتوازي مع الغناء فقام بالعمل في التجارة والعقارات، وأكد أن والدته ‏هي من كانت توجهه وتنصحه وترشده.‏

وحول أغنية «قصة التائهين» قال إنه ذهب لتسجيل الأغنية وعندما تم تجهيزها للبث ‏تم إيقافها من قبل الوزير جميل الحجيلان، مضيفاً أنه ذهب وقابل الوزير وأصر على ‏عرض الأغنية، مشيراً إلى أنه ذهب من جدة للرياض وقام بتسجيل الأغنية وتم ‏عرضها.‏

وبالحديث عن الحفلة التي ندم محمد عبده على تقديمها أوضح أن حفلة له في تونس تم ‏إلغاؤها بسبب وفاة صديق عزيز عليه تأجلت لمدة أسبوع وتم إلغاء التذاكر للحفل ‏وعند العودة لإحياء الحفل كان عدد الحضور قليلاً وهذا الأمر أزعجني.‏

واستعاد ذكرياته مع أغنية «مقادير» قال إنها عرضت عليه ورفضها، وتعرض ‏لمؤامرة في إحدى مناسبات الزواج التي أحياها مع طلال مداح، دفعت بالحضور ‏للمغادرة قبل أن يغني بعدما انتهى طلال مداح من وصلته.‏

ووصف محمد عبده لحن أغنية الفنان الراحل طلال مداح «وطني الحبيب» ‏بالمسروق، واللحن الذي قدمه الراحل أبو بكر سالم «يا بلادي واصلي» بأنه أقل من ‏أن يكون إرثاً وطنياً مشابهاً.‏