الفنان السعودي محمد عبده: أنا مدين بالاعتذار من هؤلاء الأشخاص

المصدر: البيان

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كشف الفنان السعودي محمد عبده خلال لقاء ببرنامج "مراحل مع علي العلياني"، أنه مدين بالاعتذار لعدة أشخاص من بينهم الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز.

وجاء حديث الفنان السعودي رداً على سؤال عن الشخص الذي يشعر أنه مدين له بالاعتذار خلال مسيرته.

وأشار عبده إلى أنه مدين بالاعتذار أيضا للكثير من الناس الذين رحلوا إلى الدار الآخرة، مضيفا: "أرجو إنهم يسامحوني.. الإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون والمستغفرون". وأردف قائلاً: "أتمنى من الله أن أتقابل معهم في الدار الآخرة ولا يكون بيني وبينهم إلا السماح والمغفرة".