«ضيوف الشرف» يخطفون الأنظار في دراما رمضان

المصدر: القاهرة - يوسف عبدالله

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بينما يتأهب ماراثون الدراما الرمضانية الحالي للرحيل والانتهاء، عقب منافسة قوية جمعت بين الأعمال الدرامية المختلفة، بزغت العديد من الظواهر في ذلك الموسم، وعلى رأسها «ضيوف الشرف» الذين نجحوا في خطف الأنظار إليهم، وترك بصمة لدى المشاهد برغم ظهورهم البسيط في الأعمال التي شاركوا بها.

وترسخت بعض أسماء ضيوف الشرف في عقل المشاهد، مع استمرار عرض الأعمال الدرامية، واستحوذ مسلسل «الاختيار 3»، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الجمهور المصري والعربي، على نصيب كبير من مشاركة ضيوف الشرف.

الاختيار 3

ويعد الفنان عبدالعزيز مخيون أحد أبرز الفنانين الذين لفتوا انتباه الجمهور رغم مشاركته ضيف شرف في مسلسل الاختيار 3، إذ جسد مخيون شخصية محمد بديع، مرشد تنظيم الإخوان في مصر، ونجح في لفت الأنظار له مع بداية عرض الحلقة الأولى من المسلسل. وعلى الرغم من بساطة ظهوره، إلا أنه كان مؤثراً للغاية وقوياً.

ويشار إلى أن عبد العزيز مخيون يشارك في 3 أعمال بالماراثون الرمضاني، وهي «الاختيار 3» و«توبة» و«جزيرة غمام».

وظهر بعض الفنانين ضيوف شرف في مسلسل الاختيار 3، مثل الفنان بيومي فؤاد الذي جسد شخصية القيادي الإخواني «سعد الكتاتني» رئيس البرلمان المنحل وقت حكم الإخوان، وكذلك الفنان هشام إسماعيل الذي برع في تجسيد شخصية القيادي الإخواني «محمد البلتاجي».

«العائدون»

وبرز اسم الفنان محمد فراج، واحداً من الفنانين الذين تألقوا في أدوار شرفية في رمضان 2022.

وظهر فراج ضيف شرف في ثانية حلقات مسلسل «العائدون» مجسداً دور «أبو مصعب»، وهو أحد أعضاء تنظيم داعش الذي يقوم بالتعاون مع ضابط المخابرات المصرية قبل أن يقوم التنظيم الجهادي بتنفيذ حكم الإعدام فيه حرقاً.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أداء فراج المؤثر بعد أن حبسه تنظيم داعش داخل صندوق حديد مفرغ وقاموا بإشعال النار في جسده إذ نفذ فراج المشهد ببراعة شديدة، وخاصة مع انتظار تنفيذ المشهد حرقاً، واتفق جمهور سوشيال ميديا على أنه رغم قلة الحوار لكن لغة العيون والجسد لمحمد فراج أشعرت المشاهد بأن مشهد الحرق حقيقي.

وفي مسلسل «العائدون» أيضاً، حقق الفنان هاني رمزي نجاحاً كبيراً بقيامه بدور «خالد» ضابط في المخابرات العامة المصرية إذ استطاع خطف الأنظار على الرغم من ظهوره البسيط في المسلسل الذي قام ببطولته كل من الفنان أمير كرارة، والنجمة أمينة خليل.

ويتناول مسلسل العائدون أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

«الكبير أوي»

ومن ضمن الفنانين الذين لفتوا الأنظار أيضاً برغم مشاركتهم في أدوار شرفية في رمضان 2022، الفنانة سماء إبراهيم، التي كانت من أبرز الشخصيات التي ظهرت في الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» للفنان أحمد مكي، والتي تألقت من خلال شخصية «الكبيرة فحت» في المسلسل.

كما ظهرت الفنانة نيرمين الفقي في حلقتين بالمسلسل نفسه من خلال شخصيتها الحقيقية وكانت معظم مشاهدها مع شخصية «حزلقوم» بالمسلسل، ونجحت في جذب الأنظار بقوة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع عدد من الفنانين الذين كان لهم حضور متميز في الدراما الرمضانية رغم ظهورهم ضيوف شرف، ومن بينهم الفنان أحمد فهمي الذي شارك في أحداث مسلسل «مكتوب عليا» بطولة الفنان أكرم حسني، وكذلك الفنانة الكبيرة فردوس عبدالحميد، التي أطلت في ظهورٍ خاص بالعمل، وأيضاً الفنان حمدي ميرغني الذي ظهر ضيف شرف في مسلسل «أحلام سعيدة» من بطولة الفنانة يسرا.