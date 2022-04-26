«ممكن نرجع».. منة عرفة تكشف مصير علاقتها بمحمود المهدي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الفنانة المصرية منة عرفة مصير علاقتها بطليقها محمود المهدي.

وأوضحت منة، خلال لقائها أمس على شاشة قناة «القاهرة والناس»، أن طلاقها من محمود المهدي ليس رسمياً، مشيرةً إلى أنه لم يتم توقيع أوراق الطلاق حتى الآن.

وقالت، أثناء حوارها مع الإعلامية داليا فؤاد في برنامج «ضرب نار»، إنهم في مرحلة تحاور، لافتةً إلى إمكانية وجود فرصة للرجوع إذا توصلا إلى تفاهم على الخلافات بينهما.

وأضافت: «بحبه جداً وأحترمه، واحنا بنتفق على حاجات، لو تمت كل شيء قسمة ونصيب»، مشددةً على أن «خراب البيوت مش بالساهل».

وتحدثت عن سبب زواجها دون فرح، قائلةً: «في كل مرة يتم تحديد موعد للفرح يحدث شيء ما».

وتابعت: «لو لنا نصيب ممكن نرجع، هنعمل فرح، فيه محاولات منه ومن بعض الناس».

وعلَّقت على اعتراف المهدي بأنه تسبب لها في ضرر، مضيفةً: «شكراً إنه عارف إنه تسبب لي في شوية حاجات خلتني تعثرت».

ولفتت إلى أنها لم تهتم بكتابة مؤخر كبير، وأنها اكتفت بـ200 ألف جنيه فقط، مؤكدةً أن «الفلوس مش فارقة معايا».