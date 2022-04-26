مصطفى شعبان يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري مصطفى شعبان حقيقة خلافه مع زميله الفنان أحمد السقا.

وأكد شعبان، خلال لقائه أمس على شاشة قناة "القاهرة والناس"، عدم وجود أي خلاف بينه وبين السقا بسبب تجهيزات فيلم "ترانيم إبليس" المشترك بينهما.

وتحدث عن الأسباب التي أدت إلى توقف الفيلم، قائلاً: "المشروع كان قائم فعلاً، وحضرنا عليه، بس الفيلم اتعطل في الموافقات بتاعته، لأن في موافقات من جهات كثيرة".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية أسما ابراهيم في برنامج "حبر سري"، أن تعطل التصوير بسبب الموافقات أعقبه دخول أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، موضحاً أنه انشغل بالعمل الآخر.

ونوَّه بأن الزيارات بينه وبين النجم الكبير كانت مستمرة حتى أيام قليلة، نافياً وجود أي خلافات.

وتابع: "يمكن أيام فيلم مافيا كان في حساسية شوية بيننا، وحصل تسخين بينّا من بعض الإعلاميين"، لافتاً إلى أن "الموضوع اتكشف بسهولة".