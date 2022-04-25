أصالة تحسم الجدل بشأن خبر انفصالها عن فائق حسن

المصدر: البيان

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بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال المطربة السورية أصالة عن زوجها الملحن العراقي فائق حسن، بشكل واسع على مدى الأيام الماضية دون أي تعليق من الطرفين، خرجت صاحبة "مابقاش أنا" لتحسم الجدل.

وردت الفنانة السورية بنشر صورة عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام" أمس الأحد، تجمعها بشريك حياتها من داخل سيارة، وكتبت عليها: "الحمد لله نحنا مع بعض ولبعض".

وكان خبر انفصال الثنائي قد انتشر قبل أيام، خاصة بعد غياب فائق حسن عن الحفل الذي أقامته أصالة في المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة، خاصة أن فائق يحرص على حضور جميع حفلات أصالة منذ زواجهما.

كما اقتصر حضور حفل أصالة نصري على ابنتها شام الذهبي، وزوجها أحمد هلال، وكذلك خالد نجل الفنانة الذي أمسك بيدها ورافقها إلى المسرح وتغزل بجمالها وإطلالتها، وقال في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على إنستغرام: "أحبك يا أمي وتبدو مجنونة يا روحي"، ما زاد من شكوك الجمهور حول حقيقة الانفصال، خصوصا أن الثنائي ينشر بشكل مستمر ما يثبت تواجدهما سوياً.

يذكر أن أصالة كانت متزوجة من المنتج أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، لكنهما انفصلا عام 2005، ثم تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأماً هما آدم وعلي، ليقع الطلاق أيضاً في يناير 2020 بعد زواج دام 15 عاماً.

إلا أنها عادت وتزوجت مرة أخرى في سبتمبر 2021، من الملحن العراقي الشهير فائق حسن.