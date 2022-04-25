بالفيديو.. الفنان المعتزل أدهم النابلسي ينشر أول "تلاوة قرآنية" مرئية

المصدر: البيان

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شارك الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي جمهوره في وسائل التواصل الاجتماعي في اليوتيوب والانستغرام مقطع فيديو ظهر فيه وهو يُرتل آيات من الذكر الحكيم من "سورة الزمر".

۞ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53).

ولقي مقطع الفيديو الذي شاركه الفنان الأردني المعتزل مساء أمس، انتشاراً كبيراً بين جمهوره ومحبيه. انتشر مقطع جديد للمنشد أدهم النابلسي.

وظهر النابلسي بالمقطع المتداول يقرأ فيه آيات من القرآن بصوت خاشع في استديو مخصص للتسجيل الصوتي.

وكشف النابلسي في وقت سابق، عن حصوله على إجازة في أحكام تلاوة القرآن الكريم، وذلك من أحد المساجد في الأردن.