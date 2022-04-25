لهذا السبب.. عمرو أديب ينتقد وزارة الأوقاف المصرية

المصدر: البيان

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انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب أداء وزارة الأوقاف المصرية في تنفيذ قرار منع التهجد في المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وعلَّق أديب على الفيديو المتداول بغلق الأوقاف مساجد بسبب عدم تنفيذ قرار التهجد.

وقال، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»: «القضية أن دي مساجد الأوقاف، وأنت دخلت لقيت الناس مطولة في صلاة التراويح وتقيم شعائر أخرى ليلاً، يكمل صلاته وشعائره وبعد كدا نجيب الإمام وننصحه ألا يكرر هذا الأمر».

وأضاف: «المسألة ببساطة لأن شكلها سيئ أن يقال إن فيه لجان تفتيش تدخل تفضّ الصلاة»، لافتاً: «هما مسجد أو اثنين خالفوا التعليمات».

وأوضح أن «وزارة الأوقاف تنظر إلى الأمر على أنه إجراءات احترازية وتنظيمية»، متابعاً: «المفروض يخلصوا صلاتهم آمنين وبعد ذلك نتحدث مع الإمام بهذا الشأن».

وأوضح: «فهمنا واحترمنا قرارات وزارة الأوقاف إنما طريقة التطبيق أثارت الاستياء»، مردفاً: «سيب الناس تخلص صلاتها آمنين مطمئنين، وبعد كدا راجع الإمام بتنبيه أو إجراء إداري، إنما يكون في ناس بتصلي وحد يدخل يقوله وقف وبتاع، لا ده مينفعش».

واختتم عمرو أديب قائلاً: «أرجو استعمال العقل، محصلش مصيبة كبيرة حتى لو تهجد، هي مش كارثة يعني فيه طرق ألطف من كدا».