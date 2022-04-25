فنان مصري يتوعد رامز جلال بالسجن

المصدر: البيان

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توعَّد الفنان المصري محمد ثروت زميله الفنان رامز جلال بالسجن.

وقال ثروت، خلال حلوله ضيفاً على الحلقة الـ23 من برنامج "رامز موفي ستار" الذي يشارك فيه الفنان العالمي فان دام ويُعرض يومياً خلال شهر رمضان: "دا أنا هسجنك قريب".

وتلفَّظ ثروت بتلك العبارة بعد شعوره بالخوف خلال المقلب، محاولاً ضرب رامز، إلا أنه نجح في السيطرة على غضبه.

يُذكر أن فكرة البرنامج قائمة على خداع الفنانين بأنهم يشاركون ضيوف شرف في فيلم عالمي بطولة فان دام وإخراج مخرج إيطالي كبير.

ويجري تصوير البرنامج في إحدى المناطق الصحراوية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

ووقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، أبرزهم: عمرو يوسف، ودرة، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، وغادة عادل، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وبيج رامي.