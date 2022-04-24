قضية آمبر هيرد.. استراتيجيات ملتوية في قاعة المحكمة

المصدر: دبي - فاتن صبح

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آمبر هيرد تعتمد استراتيجيات ملتوية داخل قاعة المحكمة في قضية التشهير ضد زوجها الممثل الهوليوودي جوني ديب، إذ تقلّد كل ما يرتديه أثناء حضورها للمحكمة، ذلك هو الحديث الدارج والشاغل في أوساط المغردين عبر «تويتر» مؤخراً، ليتناول موقع «نيويورك بوست» المسألة بوصفها الأكثر حماوة اليوم في ظل الدعوى التي يقيمها نجم «قراصنة الكاريبي» ضد طليقته آمبر هيرد يتهمه فيها بالتشهير عقب ما نشرته في 2018 من مقال في «واشنطن بوست» تتهمه فيه بالاستغلال والعنف الجسدي.

وفي ظل عرض جوانب القضية الشهيرة بكل تفاصيلها تحت المجهر كان لابدّ لمتابعي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وشرطتها السرية من ملاحظة أزياء هيرد التي بدت داخل قاعة المحكمة وكأنها تحاكي ما يرتديه ديب. وقالت إحدى المتابعات عن قرب في تغريدة مؤخراً: لطالما كنت أراقب مجريات محاكمة جوني ديب ولاحظت أن هيرد تقلّده تماماً من خلال ما ترتدي من بدلات. وفي حين ارتدى ديب بدلة رمادية اللون قامت في اليوم التالي بفعل المثل، أما حين ارتدى بدلة من غوتشي قامت بارتداء واحدة مماثلة في اليوم التالي.

وعمدت الممثلة إلى اتباع حيلة الملابس في جلسة لاحقة حين قررت رفع شعرها على طريقة ذيل الحصان بما يشبه تسريحة زوجها قبل يوم واحد. وقامت مجموعة من المهتمات بالموضة، بنشر مقطع فيديو عبر «تيك توك» يظهر أوجه الشبه في سلسلة البدل وربطات العنق وتسريحات الشعر.

وكتب أحد المتابعين تعليقاً على فيديوهات «تيك توك» التي حصدت ما يزيد على عشرة ملايين مشاهدة: «جن جنون موقع تويتر بالأمس لتسريحة ذيل الفرس التي اعتمدها ديب، أما اليوم فسارت طليقته عبر المحكمة وهي بالتسريحة عينها». واتفق المتابعون لدى الاطلاع على غاليري الصور بأن الإطلالات ليست بريئة على الإطلاق حتى أن البعض عبّر عن استيائه بقسوة. وكتب أحد المستخدمين مستهجناً: هل يمكن لأحدهم الإشارة إلى تقليد هيرد لطريقة لباس ديب كل يوم. تلك المرأة مريضة نفسياً. ولفت البعض أن الخطوة تنطوي على محاولة لتعذيب الضحية، فيما رأى آخرون أنها تنم عن سخرية وتشكل استغلالاً نفسياً بذاتها، وأنه «لا يمكن أن تكون أكثر دناءةً».