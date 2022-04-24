إلهام شاهين تكشف موقفها من جدل مسلسل «بطلوع الروح»

المصدر: القاهرة - جنا حماد

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بعد الضجة الكبيرة وردود الأفعال المتباينة حول مسلسل «بطلوع الروح»، الذي يتطرق إلى الحياة داخل تنظيم داعش الإرهابي، كشفت الفنانة إلهام شاهين، التي تشارك في بطولة المسلسل، عن موقفها من العمل، سواء بالهجوم عليه أو الإشادة به.

ويتناول مسلسل «بطلوع الروح» قصة سيدة مصرية يتم خداعها وزوجها للذهاب إلى مدينة «الرقة» السورية، لتواجه مخاطر العيش مع التنظيم الإرهابي، لتبدأ رحلة الزوجة في محاولة للهروب من عالمها الجديد دون جدوى. والعمل من بطولة إلهام شاهين، ومنة شلبي، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم وإخراج كاملة أبو ذكري.

هجوم غير مبرر



وقالت إلهام شاهين، التي تجسد بالعمل دور قائدة لواء الخنساء ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي، أنها لم تنزعج من الهجوم عليها بسبب مشاركتها في العمل، كما أن العمل لا يسيء للإسلام كما يزعم هؤلاء المهاجمون، موضحة أن هذا الهجوم غير المبرر قدم دعاية مجانية للعمل، وجعل الجمهور أكثر حماساً لمشاهدة المسلسل ومعرفة قصته.

وأشارت إلهام، في تصريحات لها، أن هذا الهجوم المبالغ فيه عليها وعلى العمل قبل بدء عرضه، عبر عن مدى تخوف هؤلاء المهاجمين من فضح أفكارهم المتطرفة، من حيث كرههم للمرأة والفن بل وكره حتى أنفسهم.

دور صعب



وكشفت شاهين أن أداءها لدور قائدة إرهابية في تنظيم إرهابي مثل داعش، يعتبر واحداً من أصعب الأدوار التي قدمتها على مدار تاريخها الفني، لكونه دوراً قوياً ومعقداً، فضلاً عن أنه دور جديد عليها تماماً لم تقدمه من قبل، موضحة أنها دائماً ما تتحمس للأدوار غير التقليدية، وتنحاز للدور الذي يصدم الجمهور ويفاجئهم.

وحول الرسائل التي يقدمها العمل، أكدت الفنانة المصرية أن العمل يحارب فكر الجماعات الإرهابية ويكشف أساليبها لفرض وصايتها على الناس، وكذلك يفضح جرائم هذه الجماعات لتحقيق أغراضها البشعة، وبالتالي كان من الطبيعي أن ينال كل هذا الكم من الجدل.