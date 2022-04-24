كيف تعامل "بيج رامي" مع مقلب رامز جلال؟ .. "فيديو"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف برنامج "رامز موفي ستار" الذي يعرض في قناة MBC مصر، بطل كمال الأجسام المصري،رامي السبيعي، الشهير بـ "بيغ رامي"، حيث انتابت بطل كمال الاجسام حالة من الخوف الشديد خلال تنفيذ مطاردات مقلب رامز جلال.

وبعد اكتشاف بيغ رامي مقلب رامز جلال، احتضنه قائلا: "يا راجل أول مرة أشوفك تعمل كده، أنا في الحاجات دي أضعف مما يمكن"، ليرد عليه رامز: "ده ممكن يعصرني".

وأشار "بيغ رامي"، إلى أن أول شيء فكر به أثناء المقلب هو أولاده، حيث قال: "افتكرت ولادي اللي في البيت حرام عليك، أنا تعبت".