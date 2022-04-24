أحمد كريمة يهاجم دراما رمضان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الأعمال الفنية المعروضة في شهر رمضان المبارك.

وقال كريمة، خلال لقائه أمس مع الإعلامي محمد الغزيري في برنامج "الحقيقة" على شاشة قناة "الحدث اليوم"، إن هناك روائح غير طيبة للأعمال الفنية التي تتعرض للأمور الدينية.

وحذر من خطورة التركيز على أمور التشريع الإسلامي الخاصة بالأسرة في الأعمال الفنية.

وعلَّق على مسلسل "فاتن أمل حربي"، قائلاً: "أنا لم أشاهده ولكن سمعت عنه".

وأضاف: "أتت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستشيره في الحضانة، فقال لها: أنت أحق بها ما لم تنكحي".

ولفت إلى أن الحضانة لا تسقط عن الأم التي تتزوج، ولكن تنتقل إلى جدته لتعتني به.

وتابع: "ما يجري حالياً تمييز المرأة على الرجل، وليس تمكيناً"، مؤكداً أن الإسلام دين الدولة ومصدر رئيس للمسلمين.