حنان ماضي: أم كلثوم أعطتني خمسة جنيهات.. وهذه قصتها

المصدر: البيان

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كشفت المطربة المصرية حنان ماضي قصة خمسة جنيهات حصلت عليها من المطربة الراحلة أم كلثوم.

وقالت حنان، خلال لقائها أمس في برنامج «كلام الناس» على شاشة قناة «إم بي سي مصر»، إنها ذهبت مع والدها في بروفة باستوديو 46 بالإذاعة المصرية، موضحةً أنها ظلّت تعزف على البيانو إلى حين وصول «كوكب الشرق».

وأضافت: «وهي داخلة الاستوديو حصلت حالة توتر وقفلوا البيانو على إيدي.. اضايقت جداً من اللي حصل، فأم كلثوم جت سلمت عليا، وقعَّدتني بجوارها وهي تغني في البروفا».

وتابعت: «الدنيا ضلّمت فجأة فتعرضت للفزع، فحضتنني وهي تغني لإني كنت مرعوبة، بعدها النور رجع فضلت تطبطب عليا وقالتلي برافو عليكي إنك مكنتيش خايفة، وأعطتني الخمسة جنيهات».