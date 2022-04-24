رانيا محمود ياسين تنجو بأعجوبة من حادث مميت (فيديو)

المصدر: البيان

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تعرَّضت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين لحادث مميت نجت منه بأعجوبة أثناء تصوير مشهد من مسلسل "انحراف".

ونشرت رانيا مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" يُظهر لحظة سقوط نجفة بالقرب منها.

وعلَّقت على المقطع المخيف بقولها: "كنت عايزة أقولكم إن المشهد ده هو لحظة سقوط النجفة أمامي مباشرة".

وأضافت: "اللهم لك الحمد على لطفك، وربنا عوضني بنجاح المشهد".

يُذكر أن مسلسل "انحراف" يشارك فيه عدد من النجوم، أبرزهم: روجينا، ولوسي، وسميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، والعمل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.