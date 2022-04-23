منى عبد الغني تكشف سبب ارتدائها الحجاب

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية منى عبد الغني عن سبب ارتدائها الحجاب.

وأوضحت منى، خلال لقائها اليوم في برنامج "كلِّم ربنا" مع الإعلامي أحمد الخطيب على "راديو 9090"، أن أصعب لحظة في حياتها تحدثت فيها مع الله عز وجل كانت يوم وفاة شقيقها فجأة بباريس.

وقالت إن ذلك الحادث الأليم جعلها تفكر كثيراً في الحجاب والتقرب من الله تعالى، مشيرةً إلى أن شقيقها الراحل كان دائماً يحدثها على فكرة الحجاب.

وأضافت أنها كانت تسعى للتقرب من الله تعالى، ولكنها لم تكن تعرف الطريقة.

وأكدت أن علاقتها بالله قائمة على منطق الحب لا الخوف، لافتةً إلى أنه عندما يحب الإنسان شخصاً يسعى لإرضائه دائماً.

ولفتت إلى ضرورة مراجعة النفس طوال الوقت فيما يفعله الإنسان.

وتابعت: "كان شاباً صغيراً، توفي من غير مقدمات، خلاني أفكر هل أنا هبقى جاهزة".

وأردفت: "آه بصلي وبصوم بس مش ماشية على المنهج، كلمت ربنا يومها وقلت له إني نفسي أقرب له وأسيب كل حاجة، وإحنا قاعدين في العزا قلتلهم أنا قررت ألبس الحجاب".