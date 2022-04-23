فاندام يعلق لأول مرة على برنامج رامز جلال

المصدر: البيان

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عبر النجم العالمي فاندام عن سعادته البالغة لتحقيق برنامج رامز موفي ستار الذي يشارك فيه 730مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد نشر منشور يحمل الرقم الضخم الذي حققه برنامجه بالمشاركة مع النجم رامز جلال عبر حسابه الخاص على فيسبوك، وكتب: "يسعدني أن أعرف أن برنامج المقالب الذي أشارك فيه يحقق 730 مليون مشاهدة خلال 8 أيام فقط".

واستضاف رامز خلال الحلقات السابقة عدد كبير من النجوم من بينهم صابرين وياسمين صبري ودرة وهدى المفتي وحمو بيكا ومحمد أنور وسليمان عيد، بجانب عدد من نجوم كرة القدم.