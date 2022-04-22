800 مليون متابع لمسلسل «من شارع الهرم إلى»

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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غردت الفنانة الكويتية هدى حسين على حسابها على موقع تويتر «مبروك عليكم جميعاً» وهي رسالة تهنئة موجهة لفريق عمل مسلسل «من شارع الهرم إلى» التي تقوم ببطولته، في إشارة إلى النجاح الكبير الذي حققه المسلسل على منصة شاهد vip، وتصدره المرتبة الأولى في جميع أنحاء العالم، حيث تخطت نسب المشاهدة حاجز 800 مليون هاتشاغ # وفقاً لمنشورها الأخير.

جدليات كثيرة

وفي السياق، لا تدخر الفنانة هدى حسين جهداً عبر حساباتها على التواصل الاجتماعي، في الترويج لعملها الجديد الذي قالت إنه «يتضمن جدليات كثيرة، ولذلك فهو مختلف في شكله ومضمونه، وقد تطلب وقتاً ومجهوداً لإنجازه»، كما أشاد المنتج اللبناني جمال سنان، بنجاح مسلسل «من شارع الهرم إلى...» موجهاً الشكر لفريق العمل وللكاتبة هبة مشاري حمادة وللفنانة هدى حسين.

وكتب سنان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «فخور فيكِ هدى حسين وبنجاحك متل العادة.. النجاح يليق بك.. ملكة.. أداء عالي وإحساس حقيقي». وقال: «ألف مبروك للكاتبة المميزة هبة مشاري حمادة شريكة النجاح والتميّز.. ومبروك للمخرج الصديق المثنى صبح.. ولكل نجوم المسلسل الذين يبدعون وكل الفريق».

دراما عائلية

«يعيدني هذا العمل إلى الدراما العائلية، ولكن بأسلوب معاصر»، بهذا التعبير تصف كاتبه هبة مشاري حمادة العمل على حسابها على موقع توتير مؤكدة أنه رغم تأخر اللقاء بينها وبين الفنانة القديرة هدى حسين، فقد اعتبرته هبة لـ«صالحها»، حيث تقول:

«أعتقد أن التأخير جاء كي أتمكن من أدواتي بطريقة تليق بهذه الفنانة التي أعتبرها قامة عالية وإنسانة ذكية»، ومن جانب آخر يشارك هدى حسين بطولة العمل كل من خالد البريكي، نور الغندور، ليلى عبدالله، مرام البلوشي، أحمد ايراج، عبدالمحسن القفاص، لولوة الملا، فرح الصراف، خالد الشاعر، نور الشيخ، إيمان الحسيني، وناصر الدوسري، وآخرين.

حبكة معقدة

تدور أحداث قصة مسلسل من شارع الهرم إلى حول ما تجسده الفنانة هدى حسين من دور واحدة من الطبيبات، التي تميزت بما تقدمه من حب وحنان لأبنائها الستة، وفي الوقت ذاته ما تظهره من تحكم وتدخل في أبنائها.

يقوم المسلسل على عرض جوانب اجتماعية ومادية حيث تتمثل الجوانب الاجتماعية في كون عبلة وهي الطبيبة التي تؤدي دور البطولة في المسلسل بالتحكم في خصوصية أبنائها فهم يتواجدون تحت سقف المنزل ذاته على الرغم من أنهم متزوجون، إلى جانب ذلك يعملون مع أمهم في المشفى ذاته وهذا ما يعدم أي شكل من أشكال الخصوصية لهم.

سر عبلة

إلى جانب ذلك، فإنها تتحكم أيضاً بالوصاية المادية على كل أبنائها. وتتسلسل الأحداث في قصة مسلسل من شارع الهرم إلى وتصبح أكثر تعقيداً في أحد المشاهد من زفاف واحد من الأبناء الستة، حيث تصل راقصة مصرية لإحياء الزفاف وتقرر عدم العودة إلى بلادها لتحقيق غاية في نفسها. ومن جهة أخرى هناك سر خطير لا يعلمه أحد إلا «عبلة» يخص ماضيها.