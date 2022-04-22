صورة قبر محمود عبد العزيز تحوز على إعجاب رواد مواقع التواصل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حازت صورة قبر الفنان محمود عبد العزيز على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث قام ابنه محمد محمود عبد العزيز بمشاركة متابعيه بصورة قبر والده أثناء زيارته له، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث أنه متعاد دوما على زيارته.

ونشر محمد الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام ، وعلق عليها قائلًا: "وقت البوح بكل ما في صدرى، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلو عنا".



وتوجه عدد كبير من المتابعين إلى الله بالدعاء للفنان الراحل محمود عبد العزيز، بالرحمة والمغفرة، وحازت الصورة على اعجاب الكثيرين فى وقت قصير منذ نشرها.

وحقق محمد محمود عبد العزيز، نجاحا كبيرا بعد دور "ليل المصري" في مسلسل "ملف سري".

ومسلسل "ملف سري" بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذي يجسد دوره هاني سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.