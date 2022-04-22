وفاة الممثل الفرنسي جاك بيران

المصدر: أ ف ب

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توفي الخميس في باريس عن 80 عاماً الممثل والمخرج والمنتج الفرنسي جاك بيران، على ما أفادت عائلته.

وأوضحت الأسرة في بيان أرسله نجل الراحل ماتيو سيمونيه أن بيران "توفي بسلام الخميس 21 أبريل في باريس عن ثمانين عاما".

وشارك بيران كممثل في أكثر من 70 فيلماً اعتباراً من خمسينات القرن العشرين.

اسمه الأصلي جاك أندريه سيمونيه وشارك "بيران" المولود في باريس في 13 يوليو 1941 في إنتاج 15 فيلماً منذ نهاية الستينات، بينها Z لكوستا غافراس (1968) و"لي كوريست" (2004) لكريستوف باراتييه، وقد مثّل فيه أيضاً.

كذلك أنتج أو تولى إخراج عدد من الأفلام الروائية أو الوثائقية عن الطبيعة والبيئة، إذ كان ناشطاً في هذا المجال، وكان يرى في السينما "سلاحاً للدفاع عنها" وحمايتها.

وكان فيلم "غوليات" الذي عرض في مارس الفائت آخر عمل سينمائي مثّل فيه، وهو أيضاً عن البيئية، إذ يتناول المبيدات الحشرية.