شكوى قانونية من ريهام حجاج ضد بدرية طلبة

المصدر: البيان

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تقدَّمت الفنانة المصرية ريهام حجاج بشكوى قانونية ضد زميلتها بدرية طلبة.

وأحالت نقابة المهن التمثيلية في مصر، برئاسة الفنان أشرف زكي، الشكوى التي تقدمت بها محامية الفنانة ريهام ضد بدرية إلى الشؤون القانونية.

وذكر موقع "الشروق" الإخباري أن الشكوى ستُعرض على نائب رئيس مجلس الدولة المصري، لأنه المختص بالتحقيق في الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النقابة.

واتهمت ريهام بدرية بالتطاول عليها أثناء ظهورها في أحد البرامج، معتبرةً ما قالته غير مقبول في حقها.

وكانت بدرية طلبة قد قالت، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر على قناة "الشمس"، إنها ترفض العمل مع ريهام حجاج بسبب حبها لياسمين عبد العزيز.

وأضافت أن ريهام لديها مشكلات مع العديد من الفنانين، متابعة: "الأنا عندها عالية".