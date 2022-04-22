الفنان محمد التاجي: لهذا السبب قررت الاعتزال

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري محمد التاجي عن السبب الذي دفعه إلى اتخاذ قرار الاعتزال في وقت سابق.

وأوضح التاجي، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة "سي بي سي"، أن تلك الفكرة كانت ناتجة عن عمل سابق.

وقال: "ليس لدي مهنة غير مهنة التمثيل، وصعب علي ترك هذه المهنة، لكن كنت زعلت من عدم التقدير".

وأبدى النجم القدير سعادته بالمشاركة في مسلسل "أمل فاتن حربي"، مؤكداً أن شخصيته أعادته إلى شخصيات زمان، لهذا قبِل بالعمل فور قراءة السيناريو الخاص بالمسلسل.

وأضاف: "المعاناة التي تعانيها فاتن أمل حربي مستمدة من الواقع".

في سياق آخر، أكد الفنان أنه يحب المطبخ، مشيراً إلى أنه يجيد عمل الملوخية والمكرونة بالبشاميل.