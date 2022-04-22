فرقة «مارون فايف» في أبوظبي مايو المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشفت لايف نيشن الشرق الأوسط بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وجزيرة ياس، وجهة الترفيه والتسلية الرائدة في أبوظبي، وشريك الضيافة الرسمي فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس، عن إقامة حفل غنائي لفرقة موسيقى الروك والبوب «مارون فايف» الحائزة على عدة جوائز جرامي، في إطار جولتهم الفنية الأولى في الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة نجم منصة تيك توك المتميز عصام النجار، الذي يفتتح الفعالية يوم 6 مايو المقبل في صالة الاتحاد أرينا. وشهدت حفلات الفرقة الموسيقية السابقة في الإمارات إقبالاً لافتاً لتُصنّف بين أسرع العروض مبيعاً للتذاكر، وتشير مبيعات الحفل المرتقب إلى أنه سيحظى بمستويات إقبال مماثلة.

مسيرة فريدة

وتقدم الفرقة التي تتميز بمسيرتها الفنية الفريدة وألبوماتها الناجحة لعشاقها حفلاً موسيقياً استثنائياً في شهر مايو، لمنحهم فرصة الاستمتاع بأجمل أغنياتهم مثل الأغنية المنفردة جيرلز لايك يو الحائزة على التقييم الماسي في الولايات المتحدة؛ والأغاني التي حققت معدل مبيعات من الفئة البلاتينية، مثل بيوتيفول مستيكس وشوجر ومابس وأنيملز وغيرها.

ويفتتح المغني وكاتب الأغاني الأردني عصام النجار الحفل المرتقب بباقةٍ من أشهر أغانيه على المسرح الكبير. واكتسب الفنان الشاب شهرة واسعة ونجاحاً عالمياً، حيث عُرضت أغانيه على شاشة عملاقة في ساحة تايم سكوير في نيويورك، وحصد أكثر من 500 مليون مشاهدة على تيك توك وما يزيد على 87 مليون مشاهدة على يوتيوب. كما استقطبت أغنياته أكثر من 24 مليون مستمع على منصة سبوتيفاي، وحقق المرتبة الأولى على المنصة في الولايات المتحدة وفي قائمتها لأفضل 50 أغنية رائجة عالمياً. وحققت أغنيته «حضل أحبك» المرتبة الأولى عالمياً على منصة أبل ميوزك والمرتبة 20 في قائمة أفضل الأغاني الرائجة عالمياً، كما حققت المرتبة الأولى في قائمة أفضل 50 أغنية رائجة عالمياً على منصة سبوتيفاي والمركز الأول في 25 سوقاً محلياً، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا والمكسيك.

محطات

ويمثل حفل الإمارات إحدى محطات الجولة الفنية لفرقة مارون فايف في المنطقة، حيث تقدم الفرقة عروضاً في العاصمة المصرية القاهرة يوم 3 مايو، وفي أبوظبي يوم 6 مايو. وسيكون عشاق فرقة مارون فايف والنجم الأردني عصام النجار على موعد مع الحفل المرتقب يوم الجمعة 6 مايو في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس اعتباراً من الساعة 7 مساءً.