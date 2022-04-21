هل ترتدي دينا الشربيني الحجاب؟

المصدر: البيان

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أجابت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن سؤال وُجِّه إليها بشأن استعدادها لارتداء الحجاب.

وأوضحت دينا، خلال لقائها أمس على قناة "القاهرة والناس"، أنها لا تفكر في ارتداء الحجاب في الوقت الحالي، ولكنها لم تصرح بأنها لن ترتدي الحجاب نهائياً.

وقالت، أثناء حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري": "مش بفكر في الحجاب، ولكن مقلتش مستحيل أتحجب".

وأضافت: "دي حاجة بين الواحد وبين ربنا"، مؤكدةً أنها لا تحب الخوض في موضوعات الدين.

وتحدثت عن أكثر الأدوار التي كانت تتمنى أن تؤديها، متابعةً: "بحب مسلسل سجن النسا جداً، وكل اللي في المسلسل كانوا حلوين، وحبيت دور نيللي وروبي، لكن محصلش أن دور جالي وراح لحد، وقلت يا ريتني عملته".

وأعربت عن رغبتها في أداء دور بطل من أبطال الصم والبكم، مضيفةً: "نفسي أعمل دور بطلة من أبطال الصم والبكم".

ولفتت إلى أنها معجبة بشدة بدور أولئك الأبطال الحقيقيين، موضحةً: "بشوفهم أبطال، وعايزة أتعلم لغة الإشارة، وهما معبرين قوي وصادقين قوي من وشوشهم".