محمود المهدي يكشف قيمة مؤخر زواجه بمنة عرفة

المصدر: البيان

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كشف الفنان محمود المهدي عن قيمة مؤخر زواجه بالفنانة منة عرفة.

وقال المهدي، خلال لقائه أمس على قناة "القاهرة والناس": "أنا مضيت على 200 ألف جنيه مؤخر وهي اللي قررت".

وأضاف، أثناء حواره مع الإعلامية داليا فؤاد في برنامج "ضرب نار": "أنا قلت لها: أنت عايزة قد إيه؟ وهي مرضيتش تكتب قايمة جواز، واحنا وصلنا لدرجة أننا فاهمين بعض قوي".

وأكد أن منة عرفة لم تشتكِ من أي شخص ضايقها أو حاول التحرش بها في أي عمل من أعمالها الفنية.

وتابع: "منة لم تشتكِ أن حد ضايقها أو اتحرش بيها في عمل من أعمالها، وهي بتتعامل بحدود مع أي حد، ومقلتش الوسط الفني كله وحش وفى ناس كويسة".

وأوضح أنه لا يختار الموضوعات "الترند" من أجل جذب المشاهدات، مضيفاً: "أنا بتكلم إن في ناس من الوسط الفني بتطلع تتكلم باسم باقي الفنانين، وأنا مش بختار الموضوعات الترند، واللي بطلع أقوله ده رد الناس، وأنا قريب من الشارع وعلى طول في الشارع".

يُذكر أن محمود المهدي أعلن، خلال نوفمبر الماضي، انفصاله عن منة عرفة، بعد عقد قران دام أشهراً قليلة، قائلاً عبر حسابه في "إنستغرام": "تم الانفصال، كل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".