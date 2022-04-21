ماذا قالت دينا الشربيني عن عمرو دياب؟

المصدر: البيان

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تحدَّثت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن المطرب الكبير عمرو دياب.

وعلَّقت دينا على حقيقة خبر نفي عمرو دياب أن أغنية «برج الحوت» كانت لها، قائلةً: «أنا مسمعتش القصة دي.. ومعرفش الأغنية كانت ليا ولا لأ إسألوه هو».

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أنها لا تستطيع أن تتحدث عن شخص بالنيابة عنه.

ووصفت «الهضبة» قائلةً: «هو راجل عظيم وبحترمه جداً، لكن لما بتسال سؤال عنه مش برد، لأنه انا مش هو وهو مش أنا».

وعلَّقت الإعلامية أسما ابراهيم على نظرات دينا الشربيني بعد أن تحدثت عن عمرو دياب، قائلةً: «عينك فيها لمعة فرحة يا دينا كأن مشاعرك اتحركت»، وكان رد، دينا الشربيني: «الحمد لله دي حاجة حلوة».

يُذكر أن عمرو دياب ودينا الشربيني انفصلا في نهايات العام الماضي بعد قصة حب، ولم يكشفا عن الأسباب التي أدت إلى انتهاء العلاقة بينهما.