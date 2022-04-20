بعد إصابتها بالسرطان.. الفنانة المغربية زينب الناجم تستعد لعملية جراحية

المصدر: البيان

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تستعد الفنانة المغربية زينب الناجم، لإجراء عملية جراحية خلال الأيام الجارية بعد إصابتها بالسرطان.

وأعلن الخبر الفنان رشيد الوالي، عبر حسابه على إنستغرام، وعلق: "الفنانة والأخت زينب الناجم الممثلة التي اشتغلت معها في آخر عمل (الشريف مول البركة)، تمر بفترة صعبة من خلال اصابتها بسرطان الثدي.. أكتب لك اليوم لأقول لك ما قلته قبل أيام، يمكنك الانتصار على المرض بالعزيمة والإيمان.. الحمد لله ست عشرة حصة مرت بسلام وأنت مقبلة على العملية، والتي ندعو الله جميعا بأن يشفيك ويعافيك وتكوني بدورك مثالا يشجع الناس على عدم الانهزام".

وأضاف: "فعلا هو مرض خبيث، لكن أعرف ومن أسرتي من شفيت تماما منه منذ أكثر من خمس عشرة سنة، قلبي معاك ولن يكون إلا ما كتبه الله .. نحبك ونؤمن بعطائك وبطيبوبتك وسماحة قلبك، وأطلب من كل المتابعين لصفحتي الدعاء لك بالشفاء، فلا أحد يعلم من أفضلها عند الله، عودة ميمونة يا أيتها الجميلة".

وكانت المغربية زينب الناجم، قد أعلنت في وقت سابق إصابتها بمرض السرطان في ديسمبر 2021، وظهرت حليقة الرأس، مناشدة الجمهور الدعاء لها.

وهنأت زينب، الجمهور في تدوينة عبر حسابها على إنستغرام، بمناسبة حلول شهر رمضان 2022، إذ أعلنت خلالها خضوعها للجلسة الخامسة عشرة من علاجها بالكيماوي، وعلقت: "رمضان كريم بالصحة والسلام، وأدعوا معايا يا أصدقائي، حصة رقم 15".