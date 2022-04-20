ما الذي يحدث في الوسط الفني المصري.. إصابات وتسمم وحوادث مرورية واعتزال!

المصدر: البيان

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خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كشف عدد من الفنانين المصريين عن حالات مؤسفة تعرضوا لها تنوعت بين الحوادث المرورية والإصابات الجسدية وحالة تسمم واعتزال للفن.

وبدايةً، أعلن مطرب الراب، ويجز، على حسابه في "إنستغرام" تعرضه لحادث مروري أثناء قيادته لدراجته النارية. ونشر ويجز صورة له أثناء وجوده في المستشفى، معلقا عليها بالقول: "لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية.. آسف أحبتي أنا تعرضت لحادث"، في حين كشف بعد ذلك عن أن الإصابة بسيطة في ذراعه.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، أعلن الفنان محمود حجازي عن خضوعه لعملية جراحية بسبب خلع كتفه. وقال حجازي: "الحمد لله عملت عملية النهارده.. كان التوقيت صعب جدا عشان كان بقالي 5 أيام كتفي مخلوع وأنا بصور بيه، وماعنديش إجازه ولسه بصور، بس الحمد لله على كل شيء.. العملية نجحت وهخرج النهارده وهكمل تاني تصوير من بكرة إن شاء الله، استكمالا للانتهاء من الاعمال الرمضانية، ويارب شغلي السنة دي يكون عاجبكوا".

وفي تصريحات صحفية، كشفت الفنانة، آية سماحة، عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لحالة تسمم دخلت على إثرها المستشفى، إذ أنها وأثناء التصوير في منطقة شبرامنت، وبعد رش المكان بمبيد حشري بسبب الحشرات الموجودة فيه بكثرة، شعرت الفنانة بدوخة وألم شديد، وتوجهت إلى المستشفى لعمل فحوصات طبية، وعقب نتيجة التحاليل تم نقلها إلى الطوارئ لإصابتها بتسمم، وأجريت لها الإسعافات اللازمة. بحسب صحيفة "الوطن".

وإضافة إلى ما سبق، أعلنت المغنية المصرية الشهيرة، زيزي عادل، اعتزالها مجال الغناء نهائيا، مشيرة إلى أنها قررت "الابتعاد عن الشهرة، التي هي من أكثر مغريات الدنيا".