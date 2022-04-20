الفنانة المغربية ليلى غفران تكشف سبب ابتعادها عن الوسط الفني

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المغربية ليلى غفران، سبب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها تعرضت لوعكة صحية نتج عنها إصابتها بشلل كامل.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أول أمس الاثنين، بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى قول ليلى غفران إن الوسط الفني أصبح غريبا بالنسبة لها.

وتابعت: "ما حدث لي أشبه بانتقالي إلى عالم آخر أبعدني كثيرا عن الوسط الفني".

وأوضحت: "تعرضت لغيبوبة وجلطة فى المخ نتج عنها شلل كامل"، مضيفة: "لكن الحمد لله بدأت أشتغل تاني".