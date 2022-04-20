كريم فهمي يكشف حقيقة خلافه مع محمد هنيدي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الفنان المصري كريم فهمي حقيقة خلافه مع زميله الفنان محمد هنيدي.

وأوضح فهمي، خلال لقائه أمس على قناة «القاهرة والناس»، أن ما يتردد بخصوص وجود خلاف بيني وبين هنيدي بسبب اقتباس فيلم «عقلة الإصبع» لا صحة له على الإطلاق.

وقال، أثناء حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»: «أنا واحد من جمهور محمد هنيدي، وإحنا بنتفرج عليه من زمان من أول فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والموضوع عمره ما تطرق بينا إلى خلاف أبداً».

وأكد أنه يحب هنيدي جداً، مضيفاً: «أنا بحبه جداً، وبعد فيلم ديدو ما نزل محمد هنيدي كان باعت لي رسالة على فيلم (علي بابا)، وكان مبسوط».

وتابع: «اسم عقلة الإصبع مش حكر عليا، وهي رواية متروكة لأي حد أنه يستخدم اسمها، وعيب يبقى بيني وبين محمد هنيدي خلاف، ودي شائعة ومش حقيقية طبعاً».