زيزي عادل تعتزل الفن: «أحب أن أموت وربنا راضٍ عني»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت المغنية المصرية الشهيرة زيزي عادل مقطع فيديو عبر حسابها في «إنستجرام»، أعلنت فيه اعتزالها الفن الذي هو مصدر رزقها، وقالت إنها خرجت لتقول لمحبيها أهم قرار اتخذته في حياتها.

وقالت زيزي: «أنا طالعة أقول خبر مهم جدا أخدته في حياتي، ويمكن يكون أهم خبر خدته في حياتي، هو قرار الاعتزال، قررت أسيب المهنة اللي أنا بشتغلها».

وأضافت الفنانة المصرية: «يمكن القرار ده ما أخدتهوش إمبارح يعني، أخدته من فترة كبيرة، أنا مطلعتش أقولكم الخبر ده، لإني كنت حابة أتكلم مع نفسي ومع الناس القريبة مني جدا، والناس دي دعمتني جدا لما قولتلهم القرار ده، وشجعوني جدا إني أعمل كده، أنا ببعد عن أكتر حاجة من أكتر من المغريات في الدنيا، اللي هي الشهرة، وهبعد عن الشهرة والأضواء والفنانين، اللي هي الناس بتقرب منها».

تابعت: «الفترة اللي فاتت قربت من ربنا جدا، ولقيت القرآن بيقولي إني لازم أكون ملتزمة، لازم أكون على قد ما أقدر أكون ملتزمة، ويمكن تكون مستغربين، إني طالعة بشعري ومش محجبة، ده لإن ربنا لسه ما أنعمش عليه بخطوة الحجاب، وبدعي ربنا إني ألبس الحجاب، وكل حاجة بتيجي خطوة خطوة، مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة، فأنا خدت خطوة وإن شاء الله تيجي الخطوة اللي بعدها».

واصلت زيزي عادل: «عايز أقولكم كمان إني بالنسبة للفن هو مصدر دخلي، أنا سبت حاجة بعيش منها، ولكن أنا سبت ده وعارفة إن ربنا هيرزقني، ربنا مبينساش حد، فسايبه ده على ربنا، ومعنديش مشكلة، بالعكس راضية جدا على القرار اللي أنا أخدته ومبسوطة بيه جدا، وحابه اللي جاي من حياتي، ويمكن بعد ما أخدت القرار ده، تعرضت لمواقف اختبار من ربنا، ولما سألت أهل العلم أفتوني بكده، وكنت محطوطة تحت ضغط أوافق أو ما أوافقش، والاختبار كان بالنسبالي صعب شوية، خصوصا إن البني آدم ضعيف، ويمكن العرض اللي جالي مجاليش وأنا بمارس المهنة، والحمد لله قدرت أقف بدعم من الناس اللي حواليا».

وقالت زيزي عادل: «مش عايزة أخش في حتة الفن حلال والفن حرام، عشان مبقاش طالعة بتكلم كإني داعية، أنا طالعة أتكلم كزيزي، وطالعة أقول إني بطلعت أغني، لإني مش صح، وديني بيقول كده، وأنا حابة إني أموت وربنا راضي عني، وكلنا نمتنى حاجة زي دي، وعايزة أموت اكون مستعدة لمقابلة ربنا، وأكون راضية عن نفسي وعن حياتي وعن شخصي وعن أفعالي، والحمد لله التزمت، وقربت من ربنا طبعا بطريقة كويسة، وربنا يكرم والتزم أكتر وأكتر، وعايزاكم تدعولي ربنا يثبتني».

زيزي عادل مواليد عام 1987، تخرجت في معهد الموسيقى العربية، وبدأت مسيرتها الفنية مع برنامج المسابقات «ستار أكاديمي»، وانضمت إلى شركة روتانا وأصدرت أول ألبوماتها بعنوان «واحدة طيبة».