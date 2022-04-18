ما حقيقة زواج الفنانة ميرفت أمين بعمر السبعين من رجل أعمال شهير؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثارت الفنانة المصرية ميرفت أمين حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أخبار تفيد زواجها من رجل أعمال، وهي تعتبر الزيجة الثامنة لها.

وعلى الفور، قررت ميرفت أمين نفي الشائعات بتصريحات صحفية أعربت من خلالها عن غضبها واستيائها لتناقل مثل هذه الأخبار، إلى جانب شائعات وفاتها.

الجدير بالذكر أن الفنانة تزوَّجت من خمسة رجال أبرزهم الفنان المصري حسين فهمي، وهنا نعرض القائمة:

1. موفق بهجت

تزوَّجت الفنانة من المطرب السوري موفق بهجت رغم رفض والديها زواجهما، لكنها انفصلت عنه بعد إلقاء القبض عليه، وكشفت أنها نادمة على الزواج منه.

2. عمر خورشيد

ارتبطت ميرفت بعازف الجيتار الشهير عمر خورشيد في السبعينات، رغم أنه كان على علاقة بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، وحينما علمت وتأكدت من علاقتهما قررت الانفصال عنه.

3. مصطفى السيد صاوي

كانت الفنانة متزوجة من رجل الأعمال مصطفى السيد صاوي، لكنها انفصلت عنه بعدما طلب منها أن يكون مدير أعمالها؛ فشعرت أنه يحاول استغلالها.

4. محمود قابيل

تزوَّجت ميرفت من الفنان المصري محمود قابيل، إلَّا أن الأخير نفى شائعة زواجه منها.

5. حسين فهمي

بدأت علاقة الفنانة مع حسين فهمي خلال تصوير فيلم "نغم حياتي"، وكان الأخير متزوِّجا من نادية محرم ولديه طفلان.

بعد انفصال حسين فهمي عن زوجته بعد 14 عامًا من الزواج، قرر الزواج منها خلال تصوير فيلم مكالمة بعد منتصف الليل عام 1974، واستمر زواجهما لـ14 عامًا تكلل بإنجاب ابنتها منة الله ولكنهما انفصلا بسبب الخلافات.

6. حسين القلا

تزوجت الفنانة من المنتج الفلسطيني حسين القلا، لكن لم يستمر زواجهما طويًلا وطلبت الطلاق.

7. مصطفى البيدي

وكان آخر زيجات الفنانة هو رجل الأعمال مصطفى البليدي.