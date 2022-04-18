الفنان عبدالمحسن النمر يكشف حجم ثروته وسبب رفضه دخول أولاده التمثيل

المصدر: البيان

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حلَّ الفنان السعودي عبدالمحسن النمر ضيفًا في برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني، وتطرَّق في حديثه عن حياته الشخصية والفنية، كما كشف حجم ثروته.

وقد يعتقد البعض أن ثروته تقدر بالملايين خاصة أنه له في مهنة التمثيل سنوات طويلة، إلَّا أنه كشف أن حجم ثروته لا تتعدى المليون ريال سعودي، كما أوضح أنه لا يمتلك عقارات ومشاريع أخرى غير الفن، فكل ما يملكه هو منزله فحسب، وفقا لموقع البوابة.

أما بشأن متوسط أجره في الأعمال الفنية، أشار إلى أنه يتقاضى ما يقرب الـ120 ألف دولار، إلَّا أنه تستغرق فترة طويلة من التصوير قد تصل إلى 6 شهور، فضلًا عن الاجتماعات وقراءة الأعمال والتحضيرات.

أشار عبدالمحسن إلى أنه تزوَّج مرة واحدة وفي سن صغيرة بسبب إلحاح والدته التي اشترطت عليه الزواج لتسمح له بمواصلة عمله في مهنة التمثيل، لكنه انفصل عن زوجته وأم أولاده لمدة عامين بسبب انشغاله بالفن، ثم قررا العودة مجددًا بعد مبادرة منهما، وأكَّد أن علاقتهما جيدة في الوقت الحالي.

لفت النمر إلى أن دخوله عالم الفن لم يكن بالأمر السهل؛ فقد كانت عائلته رافضة الفكرة بسبب رؤيتهم أن المجال الفني جريمة، لكنه قرر مواصلة حلمه وتحقيقه لإيمانه بنفسه وقدراته، وبعد نجاحه أصبح من عارضوه قديمًا يفتخرون به.

وحول إذا ما كان يسمح لأبنائه بدخول الفن، أشار أنه يرفض ذلك لإشفاقه عليهم من متاعب العمل الفني والصعوبات الكثيرة به، مشيراً إلى أنه يمتلك موهبة الرسم لكنه مشغول بالتمثيل، وابنته الكبرى ورثت الموهبة منه وتعمل رسامة.