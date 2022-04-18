مصر.. السجن المشدد 3 سنوات على حنين حسام

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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بفتاة "التيك توك"، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة قدرها 200 ألف جنيه بعد إدانتها في تهمة الاتجار البشر.

وجرى إسناد تهمة الاتجار في البشر لحنين، على إثر استغلالها لقاصرتين تقل أعمارهما عن 18 عاما، عن طريق خداعهما.

وبحسب التحقيقات، فإن حنين استخدمت الفتيات بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من في تطبيق يحمل اسم "لايكي"، بطريقة مستترة تدعو إلى التحريض على الدعارة.

وقامت المؤثرة بدعوة الفتاتين على مجموعة تسمى "لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة، خلال فترة العزل المنزلي الذي اجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، نظرا لتخلفها عن حضور جلسات المحاكمة بعد إخلاء سلبيها وناشطة أخرى على "تيك توك" اسمها مودة الأدهم 6 سنوات في القضية نفسها، صيف عام 2021، بعد أشهر من تبرئتهما من تهمة التعدي على قيم المجتمع.

وجرى توقيف الطالبة حنين حسام في أبريل 2021 بتهمة التحريض على الدعارة بعد نشرها مقطع فيديو على "تيك توك" تعلن فيه لمشتركيها البالغ عددهم 1.3 مليون شخص أن الفتيات يمكنهن كسب المال من خلال العمل معها على شبكات التواصل الاجتماعي.