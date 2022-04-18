مغنية تحجب رئيس دولة من متابعتها في تويتر

المصدر: أ ف ب

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حجبت المغنية البرازيلية أنيتا الرئيس جايير بولسونارو من حسابها في "تويتر" بعدما أدلى بتعليقات ساخرة تتعلق بملابسها التي تحمل ألوان العلم الوطني التي تزيّنت بها خلال عرض في مهرجان كواتشيلا في كاليفورنيا.

وكتبت الفنّانة ردّا على تغريدة من الرئيس "اذهب يا صاح وابحث عن أمر آخر تتسلّى به"، قبل أن تحجب حسابه وتمنعه بذلك من الردّ عليها مجدّدا.

وكشفت أنيتا التي لا تتوانى عن انتقاد الرئيس بولسونارو "حجبته على الفور كي لا يتسنّى للقيّمين على حسابه النفاذ إلى حساباتي لإثارة ضجّة على الإنترنت".

وكانت المغنيّة قد كتبت على "تويتر" بعد عرض ارتدت فيه لباسا بألوان علم بلدها الأخضر والأصفر والأزرق "علم البرازيل بألوانه هو للبرازيليين كافة. وهو يمثّل عموم البرازيل. ولا يمكن لأحد أن يتفرّد بتفسير ألوان علم بلدنا".

وسرعان ما ردّ عليها بولسونارو المرشّح لولاية رئاسية ثانية في أكتوبر ساخرا "أنا أوافق أنيتا الرأي"، مرفقا تغريدته بعدّة رموز تعبيرية وعلم البرازيل، ما أثار سخط الفنّانة.

وكانت المغنيّة قد كشفت في تصريحات أدلت بها حديثا لوكالة فرانس برس "هو موقف أتّخذه بصفتي مواطنة وفنّانة على السواء. وأنا سوف أواصل على هذا المنوال.

وللفنّانة البالغة من العمر 29 عاما 16,7 مليون متابع على "تويتر" و17,9 مليونا على "تيك توك" و61,5 مليونا على "إنستغرام".

وتمّ الاستماع إلى أغنيتها "إنفولفر" (Envolver) التي أطلقت في نوفمبر أكثر من 71 مليون مرّة على "سبوتيفاي" حيث تصدّرت الأغنيات الأكثر رواجا.