نهلة سلامة تعلن نبأ زواجها

المصدر: البيان

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أعلنت الفنانة المصرية نهلة سلامة نبأ زواجها الذي سيتم قريباً.

وقالت نهلة، خلال لقائها أمس في قناة "النهار"، إنها ستتزوج قريباً بشخص من خارج الوسط الفني، مؤكدةً أنها لا تقدر على العيش بدون حب.

وأضافت، أثناء حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "سابع سما"، أن الجمال ليس مقياساً للرجل، مشيرةً إلى أن الحب الحقيقي هو الحب الأخير.

وتابعت أن المرأة تتزوج الشخص على أساس أنها تحبه وكذلك يكون الرجل يحبها، لافتةً إلى أن المرأة لن تكفَّ عن حب الرجل إلا إذا لم يكن هو يحبها.

وأكدت أنها لا يمكنها تحمل شخص لا يحبها سواء كان زوجاً أو أختاً أو صديقة، لأنه لا يمكنها تحمُّل هذا الإحساس.

ووجَّهت النجمة الشهيرة رسالة إلى شريك حياتها المستقبلي، قائلةً: "ربنا يخليك ليا، بحبك بحبك أوي يا حبيبي".

يُذكر أن آخر أعمال نهلة سلامة مسلسل "نقل عام"، والعمل من إخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، وسميحة أيوب، وسوسن بدر، وأحمد بدير، وآخرين.