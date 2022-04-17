إلهام شاهين تكشف تفاصيل تعرُّض فريق عمل «بطلوع الروح» للخطف

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين تفاصيل تعرُّض فريق عمل «بطلوع الروح» للخطف في لبنان.

وقالت إلهام، حسبما أفاد موقع "الشروق" الإخباري: "بالفعل تعرض محاسب شركة الإنتاج لعملية خطف مساء أمس السبت عقب الإفطار بعد مغرب الأمس".

وأضافت: "المحاسب المختطف كان يحمل حقيبة مليئة بالنقود، حيث كان يصور في هذا اليوم أكثر من 500 فرد "مجاميع"، وكان في طريقه إليهم لمنحهم أجورهم".

وتابعت: "الغريب في الأمر هنا أنهم خطفوا الرجل نفسه، بخلاف ما كان متوقعاً الاكتفاء بحقيبة الأموال، ولم نعرف لماذا خطفوه، فهو أمر غير مفهوم، وما حدث تفصيلياً كما عرفت، أن الخاطفين أطلقوا النيران على السيارة التي كان يركبها المحاسب برفقة السائق الذي هرب إلى منطقة مجاورة يطلقوا عليها الأحراش، وهي عبارة عن منطقة جبلية مُحاطة بالزرع، فترك الخاطفون السائق واختطفوا المحاسب".

وأكملت: "رجال البوليس ذهبوا لمنطقة الخطف لمعرفة تفاصيل الواقعة، خاصة أن الأمور كلها غير واضحة بالنسبة لنا، فنحن لا نعرف إذا كان المحاسب مقصوداً بذاته وشخصه، أم أنهم كانوا مستهدفين أي سيارة تابعة لتصوير المسلسل، فسيارات التصوير معروفة في المنطقة كلها".

من جانبها، أصدرت الشركة المنتجة للمسلسل بياناً تنفي فيه ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض الفنان أحمد السعدني للخطف.

يُذكر أن مسلسل "بطلوع الروح" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد السعدني، وعادل كرم، وديامان أبو عبود.