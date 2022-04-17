مشاهير النجوم العرب يشاركون في حملة «خيرك يفرق» لدعم اللاجئين

المصدر: دبي ـ البيان

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تعاونت شركة هيومانجمنت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حملتها الرمضانية العالمية تحت شعار «خيرك يفرق»، بمشاركة مجموعة من أهم الشخصيات الإعلامية والاجتماعية المؤثرة، والممثلين في الوطن العربي.

,تهدف حملة «خيرك يفرق» إلى تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق اللاجئين والنازحين داخلياً ممن يواجهون تحديات متزايدة، وحالة من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، كما تسلط الحملة الضوء على طرائق ووسائل من شأنها أن تسهل على الجمهور تقديم التبرعات، مثل صندوق الزكاة للاجئين، والتطبيق الخاص به المتوافر على الهواتف المحمولة.

وشارك في الحملة كل من الممثل باسل الزارو، والممثلة سينتيا سامويل، والممثلة نور غندور، ولاعب كرة السلة فادي الخطيب، والإعلامية أنابيلا هلال، والإعلامي نورالدين اليوسف، ومقدم البرامج مهند بخيت، ومقدمة البرامج روزا، وصانع المحتوى محمد سال، والمؤثرة الاجتماعية إلين سليمان، والمؤثرة تمارا فرّا، والتوأم هضبان، والمؤثر محمد صباغ، وعائلة الحناوي، والتوب شيف علي غزاوي.

وقد نشر المشاركون الفيديو الترويجي للحملة في صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل، إذ وجه كل منهم رسالة إنسانية إلى متابعيه لتشجيعهم على المشاركة في الحملة والتبرع عبر الصفحة الرسمية لمفوضية اللاجئين وخاصة أنها أتت في شهر الخير والتكافل، لينشروا بذلك فسحة من الأمل والعطاء في شهر رمضان المبارك.