شريف سلامة: الضجة المثارة بشأن «فاتن أمل حربي» دليل على نجاحه

المصدر: القاهرة - جنا حماد

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أعرب الفنان شريف سلامة عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية بشأن مسلسل «فاتن أمل حربي»، الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني الحالي من بطولة الفنان نيللي كريم، مؤكداً أن الجدل الذي أحدثه المسلسل في وسائل التواصل دليل على نجاح العمل في توصيل رسالته للمشاهد.

ويجسد سلامة في العمل شخصية محورية، متمثلة بـ«سيف الدندراوي».. المعروف بحبه الشديد لذاته وعدم اهتمامه بأسرته، وبتصرفاته غير المسؤولة أصبح مثالاً سيئاً للزوج في تعامله مع زوجته فاتن أمل حربي.

هجوم ونجاح

وأكد شريف أن الشخصية التي قدمها كانت بمقام تحدٍّ كبير بالنسبة له، لأنها شخصية غريبة لم يسبق أن قدمها من قبل.

وتابع إنه استعد جيداً للشخصية من خلال الاستماع لوجهات نظر مختلفة من شخصيات كثيرة بالمجتمع لوضع كل وجهات النظر في شخصية واحدة، وهي شخصية «سيف الدندراوي»، لتخرج بهذا الشكل الذي شاهده الجمهور سواء في طريقة انفعالاتها أو طريقة حديثها مع الآخرين.

وعن الهجوم الذي تعرضت له شخصيته بالمسلسل، أكد سلامة أن من حق الجمهور أن يهاجم ويغضب من مواقف «سيف الدندراوي» في المسلسل، ولكن إن دل ذلك على شيء فهو دليل على نجاحه في تقديم الشخصية، على حد تعبيره.

حقوق المرأة

وتطرق شريف سلامة للجدل الذي أحدثه مسلسل «أمل فاتن حربي» بشأن قانون الأحوال الشخصية، موضحاً أن المسلسل نجح في توصيل رسالته للمجتمع، المتمثلة بضرورة حصول المرأة على حقوقها بالقانون، وخاصة أنها تعاني في الوقت الحالي مشكلات عدة حينما تلجأ لقانون الأحوال الشخصية، وهو ما تناوله المسلسل. وأبرزه جيداً بهدف أن يحدث تغيير في قانون الأحوال الشخصية، بالشكل الذي ينصف المرأة ويضمن لها حقوقها.