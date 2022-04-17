المشوار... حبكة درامية غنية بالأفكار

المصدر: دبي – رشا عبد المنعم

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مسلسل «المشوار» يعد من أبرز الأعمال التي تخوض السباق في الشهر الفضيل، وهو من بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وأحمد مجدي، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبد المنعم وغيرهم، والعمل قصة وسيناريو محمد فريد، إنتاج ميديا هب وإخراج محمد ياسين الجدير، وتقلب قصة المسلسل الموازين حول الشخصية المحورية والتي تختلف أحداثها السردية عما سبق وقدمه محمد رمضان، ولكنها تدور في نفس الإطار التقليدي للشاب الفقير والمكافح والتي تتناول حكاية عائلة في مهب الريح، تصارع من أجل الحرية من خلال حبكة درامية متصاعدة الأحداث وغنية بالأفكار التي تسعى لحصد المتابعات ضمن ماراثون رمضان 2022.

أزمة الكواليس

محمد رمضان أو ماهر في «المشوار» لم يتخل عن شخصية الشاب البسيط المكافح الذي يحرص على أن يعيش هو وعائلته حياة جيدة بالرغم من الصعوبات، وهو نفس الأمر الذي كان يميز شخصياته في مسلسلات سابقة مثل «البرنس» و«زلزال» و«موسى» و«ابن حلال»، مع اختلاف أحداثها. والجدير بالذكر أنه خلال عرض المسلسل وتحديداً خلال الحلقة الحادية عشرة تم تغيير مسمى المخرج محمد ياسين على التتر إلى المشرف العام على المسلسل. وكان المخرج محمد ياسين قد استعان بالمخرجين حسام علي وتامر عشري لتولي مهمة الإخراج عبر وحدتي تصوير خلال الفترة الماضية، وذلك للانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية، حيث ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن أنّ العمل واجه أزمة قبل عرض أولى حلقاته اليوم، عبر شاشة «دي أم سي» هي اعتذار المخرج محمد ياسين عن عدم استكمال باقي الحلقات لوجود خلافات مع صناع العمل.

ويمثل «المشوار» التعاون الثاني بين رمضان والشربيني، حيث قدّما معاً فيلم «جواب اعتقال» في العام 2017 مع إياد نصار، أحمد راتب، محمد عادل، صبري فواز، صبري عبد المنعم، وإخراج محمد سامي، ومن جانب آخر، تدور أحداث مسلسل «المشوار» حول «ماهر»، الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، ويتورط بشكل ما في عالم تجارة الآثار، ويجد نفسه مطلوباً للعدالة، ليدخل في رحلة من الهروب مع زوجته «ورد» والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، من رجل شرطة يطاردهما. في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة وكان محمد رمضان سبق وتحدث عن تعاونه مع المخرج محمد ياسين معبراً عن سعادته بالعمل معه لأول مرة، وكشف أنه لم ينته من التصوير لأن محمد ياسين حريص على كل لقطة، وكأنهم يصورون فيلماً سينمائياً، الحركة فيه أبطأ كثيراً من الأعمال الدرامية التي قدمها من قبل.