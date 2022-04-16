أول تعليق من مدير أعمال فان دام على حذفه صوره مع رامز جلال

المصدر: البيان

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علق وليد التلباني ، مدير أعمال النجم فان دام، على حذف الفنان العالمي كل منشوراته عن برنامج رامز موفي ستار، الذي يشارك في تقديمه بصحبة الفنان رامز جلال.

وكتب وليد التلباني ، فى تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع فيسبوك " بالنسبة لموضوع حذف فان دام كل ما يخص رامز موفي ستار من على فيسبوك للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حالياً ".

فاجأ الممثل العالمي فان دام، جمهوره ومتابعيه بتصرف غير مفهوم، بعد عرض 12 حلقة من برنامج المقالب الشهير رامز موفي ستار، حيث حذف فان دام جميع الصور التي تجمعه بـ رامز جلال الخاصة بالبرنامج من جميع حساباته، واستعجب الجميع من قيامه بذلك، خاصةً أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً.

ولم يعلن فان دام عن سبب حذفه الصور التي تجمعه برامز جلال حتى الآن، واعتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك خلافا وقع بين فان دام ورامز جلال، ‏أو أن البرنامج لم يحقق النجاح المتوقع ‏بالنسبة لفان دام، ‏لذلك قرر أن يسحب يده من العمل.

وفاجأ النجم العالمي فان دام جمهوره اليوم الخميس، بحذف جميع الصور التي تجمعه بـ رامز جلال في البرنامج الذي يشارك فيه الممثل العالمي من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولم يعلن سبب الحذف حتى الآن.

واعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ثمة خلاف وقع بين فان دام ورامز جلال، أو أن البرنامج لم يحقق النجاح المتوقع بالنسبة لـ فان دام والعديد من التحليلات في محاولة منهم لتفسير الموقف.