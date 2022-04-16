إخلاء سبيل مقدم برنامج مقالب مصري شهير بعد اتهامه بخطف أحد الأشخاص

المصدر: البيان

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أخلت النيابة العامة في شمال الجيزة بمصر، سبيل مقدم برنامج مقالب شهير، وآخرين من طاقم عمل البرنامج، بعد ضمهم في بلاغ يتهمهم بخطف أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة، داخل سيارة تاكسي، وتصوير البرنامج بدون تصريح، بحب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغاً بخطف مواطن بشارع جامعة الدول العربية داخل سيارة تاكسي، وعلى الفور أمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

كشف التحريات الأولية لمباحث العجوزة أن الواقعة عبارة عن تصوير حلقة برنامج ترفيهي شهير يقوم فيها الأشخاص باختلاق واقعة خطف على سبيل الترفيه.

وتبين أن مقدم البرنامج، وبصحبته شخص آخر من فريق العمل وسائق تاكسي، يؤدون مقلب خطف شخص بالشارع، واعتقد مقدم البلاغ أن الواقعة حقيقية فتم ضبط مقدم البرنامج وسائق التاكسي وشخص آخر من فريق العمل.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحريات حول تراخيص التصوير والبرنامج والسيارة المستخدمة فيه.