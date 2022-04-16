إقامة دبي تمنح شاروخان «بطاقة السعادة»

المصدر: دبي ـ البيان

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كرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الأربعاء الماضي، نجم بوليوود شاروخان عبر منحه بطاقة السعادة التي توفر مزايا وخصومات وعروضاً متنوعة في دولة الإمارات.

وغردت الإدارة عبر حسابها على تويتر: «ترحب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بنجم بوليوود الممثل الهندي شاروخان وتمنحه بطاقة السعادة بهدف تحقيق السعادة لهم عبر مزايا وخصومات وعروض متنوعة».

ومن جهته، نقل موقع «سياست ديلي» الخبر، لافتاً أن بطاقة السعادة توفر مجموعة واسعة من الامتيازات والخصومات والعروض الترويجية الحصرية أثناء الإقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر أن النجم البوليوودي سبق وحصل على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمنحها لمدة 10 سنوات لجذب المستثمرين والمبدعين في مجالات الفنون المختلفة، من جميع أنحاء العالم، وذلك اعترافاً بمساهماتهم وإبداعاتهم سواء في العالم العربي أو العالم بشكل عام.