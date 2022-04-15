"حكايات الخالة ناني" يعدل سلوك الشباب

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نال برنامج "حكايات الخالة ناني" الذي يتم إذاعته عبر إذاعة القاهرة الكبرى نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، على الصعيد العربي، حيث نجحت الإعلامية نورا الحسيني في تقديم العديد من الأفكار التربوية لخدمة الأسرة المصرية والعربية، من أجل تنشئة جيل سليم صاحب عقل رشيد يسعى لبناء الأوطان.

برنامج الخالة ناني نال تصنيف امتياز في تقييم البرامج نظرا لأنه يقدم ابداعات ليس لها نظير في وقتنا الحالي، حيث قامت مقدمة البرنامج بكتابة وتأليف بعض الحكايات السلوكية بطريقة خاصة تهدف لتعديل السلوك وتنمية مهارات الاطفال ليس ذلك فقط ، بل قامت بعمل العديد من المسابقات من خلال برنامجها "علم طفلك مع الخالة نانى" لدعم المواهب والمبدعين كما قامت بعمل مسابقة المبدع الصغير ليس فقط على المستوى المحلى فقط بل واصلت حتى وصلت العربي بفضل مشاركة العديد من المواهب من داخل مصر وخارجها وخاصة الامارات التي امتازت بالعديد من المواهب ولعل المشاركة من شباب الامارات عبر الانترنيت ابهرت القائمين على البرنامج، وكذلك مشاركات من العراق وفلسطين وسوريا رغم الظروف التي تمر بها الدولة.

المبدعة نورا الحسيني نالت بسبب هذا البرامج السلوكي المميز على العديد من الجوائز وعلى رأسهم كأس المبدعين العرب ولقب أفضل إعلامية عربية على مستوى العالم بلندن وتسلم الجائزة الملحق الثقافي للسفارة المصرية بلندن، كما حصلت على جائزة الإبداع والتميز من قبل الأكاديمية المصرية الحديثة ومركز السلام المصري التابع للأمم المتحدة وجائزة الابداع والابتكار